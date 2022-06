Meppel krijgt bijna 30 miljoen van Rijk voor verbetering van toegangsweg

"Dit is de doorbraak waarvoor we ons hebben ingespannen", reageert wethouder Robin van Ulzen verheugd. "Deze bijdrage is een enorme impuls om de bouw mogelijk te maken van minimaal 2.500 woningen in Noordpoort en Nieuwveense Landen." Noordpoort is noordelijke entree van Meppel. Het is een mix van een oud verpauperd industrieterrein, de watertoren valt eronder net als de haven langs de Oude Vaart - waar nu de vluchtelingenboot ligt - en er staan een aantal woningen in de buurt. Grote bedrijven als Agrifirm, scheepswerf Wout Liezen en ook opnamestudio Studio2 liggen in het gebied.