Strengere regels in PI Veenhuizen door zedenzaak Michael P.

Dat blijkt uit een brief van de Dienst Justitiële Inrichtingen die naar alle directeuren van de Nederlandse gevangenissen is verstuurd.Zedendelinquenten en mensen die voor geweldsdelicten zijn veroordeeld kunnen voortaan minder gemakkelijk en minder snel met verlof. Ook moeten bepaalde gedetineerden mogelijk terug naar een gesloten inrichting of moeten ze langer in dat strengere gevangenisregime blijven.Justitievakbond Juvox vindt het erg goed dat er strenger gekeken gaat worden naar gedetineerden met een zeden- of geweldverleden. Voorzitter Marcel Smit van Juvox vindt wel dat er meer personeel moet komen in de gevangenissen om de veiligheid te waarborgen. "Zo'n aanscherping kan voor frustratie bij gedetineerden zorgen en dat heeft weer gevolgen voor de veiligheid van het personeel", zegt Smit.Tegen de zomer wordt volgens Smit per inrichting duidelijk hoe het ervoor staat met de personele bezetting. Smit: "Het is soms zo dat er volgens de norm 4 mensen per 48 gedetineerden moeten werken, maar het komt voor dat er gewoon gewerkt wordt als er maar 3 personeelsleden zijn. Per inrichting willen we dat die norm inzichtelijk wordt."De ernstige fouten die zijn gemaakt tijdens de behandeling van Michael P. uit Zeewolde zijn de directe aanleiding van de aanscherping. Volgens een onderzoek naar de behandeling van P. mocht de zedendelinquent te snel zonder begeleiding naar buiten, werd tijdens zijn behandeling te weinig aandacht besteed aan zijn zedenverleden en richten klinieken zich te weinig op het beschermen van de samenleving.P. bracht in september 2018 de 25-jarige Anne Faber om het leven, nadat hij haar eerst ontvoerde en verkrachtte. Hij bleek al eerder veroordeeld te zijn voor een zedendelict en was op het moment van het doden van Faber op proefverlof. De zedendelinquent stond onder behandeling van een kliniek in Den Dolder. P. kreeg 28 jaar celstraf en tbs voor zijn daden.