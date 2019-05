Roy's Krokantje hit in Nieuw-Amsterdam: 'We zoeken een fabrikant'

"Het was heel intensief en af en toe ook ontzettend emotioneel", zo blikt moeder Martina Prins terug op de afgelopen week. Zelf is ze ook druk geweest met het maken van de snack van haar zoon. Prins: "Ik wilde gewoon dat het zou worden zoals Roy het zelf ook zou hebben gedaan. Nu is het uitrusten en verder kijken."Dat verder kijken slaat op de plannen die Prins met Roy's Krokantje heeft. Ze wil namelijk proberen de snack ook buiten Nieuw-Amsterdam op de markt te brengen. "Ik hoop heel erg dat een fabrikant de snack in productie brengt. Er zijn ook al wat gegadigden. Maar een voorwaarde is wel dat een deel van de opbrengst naar het PMC gaat", vertelt Prins.Bij AnyTyme in Nieuw-Amsterdam blijft Roy's Krokantje de komende tijd gewoon op de kaart staan. "Gisteren nog vroegen mensen ernaar. Dat geeft wel aan dat hij hier in de smaak is gevallen", zegt Prins.Roy (17) overleed in september vorig jaar aan een agressieve vorm van kanker. Op zijn sterfbed bedacht hij een nieuwe snack, bestaande uit een frikandel, nacho's en paneermeel. Zijn moeder besloot de snack echt in de verkoop te brengen, om zo geld in te zamelen voor het PMC.