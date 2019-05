De Yawpers is een driemans rock-'n-roll band uit Denver, Colorado. Hun naam is afgeleid van een gedicht van Walt Whitman, getiteld "Song of Myself" van Leaves of Grass. The Human Question is hun vierde album. Nate Cook, leadzange ren gitarist schreef de meeste nummers. Het album is in een tijdsbestek van twee maanden live opgenomen in de Electrical Audio studio in Chicago. Complexe teksten die gaan over het wezen van het menselijk bestaan.