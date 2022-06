Drentse eenheden krijgen hoogste onderscheiding voor strijd in Afghanistan

Adjudant Marc Hammink van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte is op meerdere missies geweest, waaronder twee keer in Uruzgan (in 2006 en in 2007 en 2008) en een keer in Mazar-i-Sharif (ook Afghanistan, in 2017). Hij neemt de onderscheiding voor de verkenners in ontvangst. De onderscheiding die vandaag wordt uitgereikt is voor eenheden die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden. Marc Hammink: "Dit komt zelden voor. Ik werk al 28 jaar voor de Landmacht. Zolang ik ervoor werk kan ik mij niet herinneren dat dit is uitgereikt."