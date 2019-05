'Verbouwen FC Emmen-stadion is onmogelijk'

Komende week vindt er nog een tweede onderzoek plaats, maar een nieuw stadion is voor nu de enige optie voor FC Emmen. Het stadion is in de huidige vorm voor FC Emmen niet geschikt om meer inkomsten genereren en zo een vaste eredivisieklant te worden. Dat zegt FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers in Cassata Lubbers had er geen rekening mee gehouden dat de taxateur tot zo'n rigoureuze conclusie zou komen. "Die taxatie was wel een streep door de rekening. De plannen die het afgelopen jaar gesmeed zijn, hebben daar geen rekening mee gehouden.".De gemeente Emmen reageerde eerder al niet enthousiast op de suggestie dat er een compleet nieuw stadion gebouwd zou moeten worden. Lubbers snapt de opstelling van de gemeente wel. "Ze opereren behoudend, want ze hebben natuurlijk net een hele zware Wildlands-operatie gehad waar ze voor tachtig miljoen aan leningen in zitten. Maar dit is een krimpregio en een eredivisieclub is wel één van de manieren waarmee je de krimp tegen kunt gaan."De provincie Drenthe liet bij monde van sportgedeputeerde Henk Jumelet de deur naar een nieuwe thuishaven voor FC Emmen nog open. "Een nieuw stadion? Je weet het nooit!", zei hij in FC Emmen Rood Wit TV. FC Emmen zit momenteel aan het plafond van de capaciteit en heeft een nieuw of in ieder geval vernieuwd stadion nodig om meer geld binnen te kunnen halen. Lubbers: "We zijn dit seizoen gestart met een begroting van 6 miljoen en komend seizoen gaan we omhoog naar 8,25. Maar je moet gewoon naar 10 miljoen, want alles dat eronder zit is na twee jaar gewoon weg uit de eredivisie."Bijkomende kosten voor FC Emmen zijn voor komend seizoen het verwisselen van de lampen door LED-verlichting (à 3,5 ton) en wellicht het vervangen van de kunstgrasmat (à 3,5 ton). Dat laatste wordt overigens nog onderzocht. Mocht FC Emmen wel in een nieuw stadion komen, dan hoeft de nieuwe kunstgrasmat uiteraard niet meer in de Oude Meerdijk te liggen.