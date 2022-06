TT Museum breekt record, 5.000ste bezoeker verrast

In het museum in het atrium van RTV Drenthe kunnen bezoekers zich vergapen aan verschillende objecten uit de rijke TT-historie, zoals motorpakken, helmen en motorfietsen. De museumstukken zijn voor een groot deel aangeleverd door particuliere verzamelaars.

Ruim een week geleden kwam al de duizendste bezoeker het tijdelijke museum binnen. Dat het bezoekersrecord verbroken zou worden, is volgens de organisatie geen verrassing. Bij de editie van vier jaar geleden was het museum tien dagen lang te bezoeken. Dit jaar is het TT Museum vijftien dagen geopend. De grootste drukte in het museum wordt verwacht op de donderdag, vrijdag en zaterdag.