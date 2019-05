Cassata #34: Europese Verkiezingen, de Formule 1 en FC Emmen

Drie kandidaten uit eigen streek Jan Huitema van de VVD, Ralph du Long van de PvdA en Sjoukje van Oosterhout van Groen Links vertellen waarom het belangrijk is dat we gaan stemmen voor het Europees Parlement. En met voorzitter en interim-directeur van FC Emmen Ronald Lubbers blikken we vooruit op nog een seizoen eredivisie.

Speciale tafelgast Hanneke Bruggeman, voorzitter van de Businessclub Grand Prix Assen, blikt terug op de campagne om de Formule 1 naar Assen te halen.01.20: tafelgast Hanneke Bruggeman over de Grand Prix05.19: Drie kandidaten over het europese parlement Jan Huitema08.44: Ralph du Long12.08: Sjoukje van Oosterhout35.35: FC Emmen voorzitter Ronald Lubbers over het volgende eredivisieseizoen voor FC Emmen36.28: Tafelgast Hanneke Bruggeman over de Grand Prix38.40: Ronald Lubbers over FC Emmen47.30: Tafelgast Hanneke Bruggeman over de Grand Prix54.12: RadioforumMargriet BenakJan Huitema, kandidaat VVD voor het Europees ParlementRalph du Long, kandidaat PvdA voor het Europees ParlementSjoukje van Oosterhout, kandidaat Groen Links voor het Europees ParlementHanneke BruggemanRonald Lubbers, voorzitter en interim-directeur FC EmmenHanneke Bruggeman, voorzitter van de Businessclub Grand Prix AssenErik Ziengs, VVD kamerlid uit AssenAgnes Mulder, CDA kamerlid uit Assen