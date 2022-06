LIVEBLOG: Boeren verlaten A37 ter hoogte van Geesbrug

Boeren in Drenthe demonstreren sinds vanochtend tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet. Zojuist werd de A28 bij Dwingeloo in de richting van Hoogeveen geblokkeerd, maar inmiddels zijn de boeren weer doorgereden. Eerder stonden op de A28 bij knooppunt Lankhorst trekkers op de weg. De ME maakte daar een einde aan.