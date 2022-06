Wat is er, behalve de TT, dit weekend te doen in Drenthe?

Zes zorgboerderijen in Drenthe doen zaterdag mee aan de landelijke open dag op de zorgboerderij. Die dag laten zorgboerderijen zien wat ze doen. Veelal zijn er deelnemers (hulpboeren) aanwezig, worden er producten van eigen boerderij aangeboden en zijn er kinderactiviteiten. In onze provincie kun je een kijkje nemen bij de Roccohoeve in Nieuw-Roden, zorgboerderij Refaja in Echten, de Plus Boerderij in Wapserveen, de Buitenhove in Elim en op twee locaties van de Berkenhoeve in Alteveer. Voor meer informatie en tijden kijk op de website van de Federatie Landbouw en Zorg