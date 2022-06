Drentse primeur: eerste commerciële waterstofvulpunt voor vrachtverkeer

Op het GZI-terrein in Emmen is vandaag het eerste Nederlandse waterstofvulpunt voor bussen en vrachtwagens in gebruik genomen dat openbaar toegankelijk is. Qbuzz is de eerste en grootste afnemer. Het busbedrijf heeft 10 -mede door de provincie Drenthe gefinancierde- waterstofbussen aangeschaft om op de langere lijnen in het streekvervoer in Drenthe te rijden.

"Met 32 bussen in Groningen en Drenthe hebben we nu de grootste waterstofvloot in Nederland en daar mogen we trots op zijn. Mobiliteit is de aanjager van waterstofeconomie. Daarbij is vaste afname noodzakelijk. Het kip-ei verhaal wordt op deze manier doorbroken. Dan kan het marktrijp worden gemaakt", zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz.

Nieuwe stap

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra noemt de opening van het vulpunt een volgende stap in de toepassing van waterstof. "We hebben in Drenthe een koppositie als het gaat om waterstof. Deze koppositie willen we verder versterken en dan liefst in de volle breedte. Dan heb ik het naast productie van waterstof, over de toepassing van waterstof in bijvoorbeeld de maakindustrie en mobiliteit."

Shell beschouwt het waterstofvulpunt voor vrachtverkeer als een geweldige eerste stap op weg naar een Europees waterstofnetwerk voor het zware wegvervoer. "Daarmee kan het internationale goederentransport sneller verduurzamen.", zegt een woordvoerder.

Veel kilometers per dag

De waterstofbussen hebben een bereik van 400 kilometer en kunnen op een dag met een keer tanken tussendoor zelfs wel 600 kilometer op een dag rijden. Het tanken duurt ongeveer 10 minuten. Qbuzz krijgt voorrang op eventuele vrachtwagens die in Emmen komen tanken. "Onze bussen rijden op tijd en onze chauffeurs vullen de tank tijdens hun dienst, dus daarom hebben wij voorrang op vrachtwagens", aldus Van der Mark.

In Groningen opende vorig jaar juni al een waterstofvulpunt exclusief voor Qbuzz. Toen heeft het busbedrijf al 20 bussen voor Groningen aangeschaft. Qbuzz heeft ook een grote vloot elektrische bussen die een bereik van 300 kilometer hebben en na de dienst worden opgeladen. Een volgende wens van Qbuzz is een touringcar aan de vloot toe te voegen die dagelijks 800 kilometer af kan leggen.

Verdere opschaling

De waterstofeconomie bestaat op dit moment nog amper. "We hebben in Duitsland een fabriek waar we groene waterstof maken op kleine schaal. Maar we werken binnen het internationaal consortium NortH2 aan het opschalen van de capaciteit tot 4GW groene waterstof in 2030. Dan heb je echt een waterstofeconomie op regionale schaal", aldus Shell.