Marco Out op de fiets dwars door Amerika: Een geweldige ervaring

Hij gaat naar eigen zeggen lekker, ook al zijn de benen wel wat stram. Ruim 3500 kilometer zit erop, nog dik 2000 te gaan."We zijn in Springfield Illinois. Het begint op te schieten. Het gaat best goed. Sportief gaat het prima. Als ik 's morgens opstaat ben ik wel wat stijver dan normaal, want het is toch een aanslag op het lichaam. Maar we stappen ieder dag vol goede moed op de fiets. We fietsen bijna 180 kilometer per dag. Het zijn echte werkdagen."De gemeente Assen moet het al sinds eind april zonder Out stellen. Die heeft, als fervent wielerliefhebber, inmiddels negentien etappes in de benen, waar hij er in totaal 31 moet afleggen. Nog twaalf te gaan dus. De burgemeester doorkruist met een klein clubje van zes 'vreemdelingen' op de racefiets Amerika. Dat was al een tijd een droom van hem.Dit jaar voegde Out de daad bij het woord. Hij stapte op 29 april op voor zijn eerste etappe en vertrok vanaf de zuidwestkust, vlak onder Los Angeles, op weg schuin naar boven. En hij trapt langs snelwegen richting de noordoostkust, waar hij boven Boston eindigt."Het is heel lastig om je het van tevoren voor te stellen. Pas als je de tocht maakt, ervaar je het werkelijk; de enorme afstanden die je aflegt en de erg lange rechte stukken. Het langste rechte stuk was 45 kilometer strak rechtdoor."Zijn ervaringen beschrijft hij dagelijks op Facebook: complete reisverslagen zijn het, met ups en downs, zoals de hoeveelheid lekke banden, en beschrijvingen van wat hij zoal langs de route ziet."Ik heb erg leuke mensen om mij heen, heb al een hoop verschillende dingen gezien en het fietsen gaat lekker. Soms rijden we over de snelwegen. Dan rijden we op de vluchtstrook en denderen de vrachtwagens met 120 kilometer per uur langs je. Dat is wel een hele belevenis. Die vluchtstroken zijn ook niet echt goed. Daar ligt heel veel rommel op. Ik zit nu op twaalf lekke banden."30 mei is de finishdag. Dan bereikt Out na 31 etappes de meet aan de oostkust ten noorden van Boston. Hij vertrouwt erop dat hij dat haalt. "Maar laat ik dat meteen maar weer afkloppen, want je weet het maar nooit."