Verdwenen gebouwen Oosterhesselen zijn weer te zien

In het dorpshuis van Oosterhesselen stonden vandaag meerdere maquettes van gebouwen die al lang zijn gesloopt. Ze zijn gemaakt door hobby-maquettebouwer Jan Abbing uit Dalen. Hij werd gevraagd de panden na te maken door de historische vereniging.Omdat er niet veel bekend was over de gebouwen, deed Abbing veel onderzoek. Zo ging hij bijvoorbeeld in gesprek met oud-bewoners van een gesloopte boerderij. "Er was alleen een zwart-wit-foto. Je kon er weinig details in zien." Later kreeg hij ook familiekiekjes, die hem hielpen een beeld te krijgen van het pand.De geprezen zuivelfabriek stond in het hart van Oosterhesselen en ging rond 1970 tegen de vlakte. Veel bezoekers herinneren zich het pand nog levendig. "Mijn oom werkte op de fabriek", vertelt Geert Engberts. "Als kind kwam ik er veel. Vooral in het achterste gedeelte. De maalderij. Daar heb ik veel voetstappen liggen."Scheper woonde er tegenover. "Ik zie nog voor me dat de melkbussen daar aankwamen."Abbing werkte de afgelopen maanden aan de maquettes, allemaal op schaal 1 op 24. "Ik ben er zeven dagen per week mee bezig", lacht hij. "Het leuke van de hobby is dat je steeds verder wil gaan. Je moet naar een eindresultaat toe. Stukje voor stukje kom je daar."De tentoonstelling was alleen vandaag te zien. Op termijn gaan de maquettes naar Coevorden, zegt Abbing.