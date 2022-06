Podcast ValenTTino #5: 'Wat Rossi gedaan heeft, is niet te kopiëren'

Wat is de nalatenschap van Valentino Rossi? Wat heeft hij betekend voor de motorsport en voor het TT Circuit? Volgens kenners, liefhebbers en fans is de impact van Rossi gigantisch.

Er zijn maar weinig coureurs die bij Rossi in de buurt komen, stellen ze. Niet alleen qua prestaties op de baan, maar ook daarbuiten. De Italiaan is een merk geworden. Iedereen herkent de naam VR46. Ook mensen die niets met motorsport hebben, hebben allemaal van Rossi gehoord.

Wat maakte Rossi zo'n succesvolle coureur en waarom lag de baan in Assen hem zo goed? En wat maakte hem zo populair op het Drentse circuit? In de podcast ValenTTino zoekt RTV Drenthe het antwoord op die vragen. In de vijf afleveringen komen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur. In de vijfde en laatste aflevering gaat het over de legacy van Rossi.