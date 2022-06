'Kazerne Assen moet goed gevuld blijven: met Defensie en andere rijksdiensten'

Provincie Drenthe en gemeente Assen sturen vandaag een pittige brief naar de vaste Kamercommissie voor Defensie, die volgende week donderdag debatteert over sluiting van de Johan Willem Frisokazerne. Het is het laatste offensief vanuit de provinciehoofdstad, dat ervoor moet zorgen dat de kazerne overeind blijft.

In de brief staan twee harde voorwaarden willen provincie en Assen met de staatssecretaris in gesprek blijven: behoud van Defensie in Assen en de 1050 arbeidsplaatsen die er nu zijn moeten minstens overeind blijven.

Behoud van Defensie op het kazerneterrein betekent niet dat gemeente- en provinciebestuur zich vastklampen aan behoud van het bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen. De partijen zijn bereid militairen te laten gaan, 'als dat maar niet ten koste gaat van de werkgelegenheid'.

Speelruimte voor staatssecretaris

"We moeten ook de staatssecretaris wat speelruimte geven. Het zou heel ingewikkeld zijn om te zeggen dat alle militairen moeten blijven. Er mogen ook andere partijen op. Maar voor ons is van belang dat de JWF-kazerne goed gevuld moet blijven met defensiepersoneel, anders is het geen kazerne meer, maar er is ruimte voor andere rijksdiensten", aldus burgemeester Marco Out.

Zo wijzen de partijen op de komst jaren geleden van 250 medewerkers van van de dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie op het kazerneterrein. De dienst voor gevangenenvervoer heeft 6 miljoen gestoken in de huisvesting op de JWF-kazerne. "We willen heel graag het gesprek aan over meer rijksdiensten, als dat ook een deel van een oplossing kan zijn", aldus commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

'Voorzichtige stapjes voorwaarts'

Na twee formele gesprekken met staatssecretaris Christophe van der Maat hebben de bestuurders het gevoel 'dat ze voorzichtig wat stapjes voorwaarts maken'. "De staatssecretaris is wat minder onverbiddelijk dan in zijn eerste boodschap. Die luidde keihard 'de kazerne van Assen moet dicht', vanwege forse bezuinigingen op Defensievastgoed. Maar we proeven nu toch meer bereidheid om te kijken hoe de kazerne open kan blijven. Toezeggingen zijn er niet, maar het geluid is anders dan zijn eerste boodschap, en dat geeft een basis om verder te praten", zegt Out.