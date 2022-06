'Alleen als gaswinning bij Koloniën verantwoord is, verleen ik toestemming'

De Koloniën van Weldadigheid vallen sinds vorig jaar onder Unesco Werelderfgoed. Maar die status kan in gevaar komen. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil meer gas winnen en daar heeft het negen locaties in de gemeente Westerveld voor op het oog. Uit onderzoek is echter gebleken dat gaswinning op zes van deze locaties een gevaar kan betekenen voor deze werelderfgoedstatus. Voor een locatie, bij Vledder, is de inschatting dat gaswinning voor Unesco daar in principe niet te rechtvaardigen is binnen het werelderfgoed. Zelfs de werelderfgoedstatus van de Koloniën in Veenhuizen en het Belgische Wortel lopen gevaar.