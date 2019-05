Bewoners Klijndijk willen langzamer verkeer door dorp

Een speciale werkgroep verkeer nodigde daarom raadsleden uit om ze te laten ervaren hoe het is om van een uitrit veilig op de weg te komen."Er komt niets aan?" CDA raadslid Roelof Tuin hangt achterover in zijn auto om de weg te kunnen zien. De Melkweg is een lange, doorgaande straat tussen het centrum van Klijndijk en Valthe met aan weerszijden dikke eikenbomen en huizen.De achteruitkijkcamera filmt fietsers die nog snel voorbij komen. De sensor piept. En dan is de weg vrij. "Nou, dat ging makkelijk", aldus Tuin. "Nu opletten dat ik hier ook echt vijftig kilometer per uur rijd en niet harder."Volgens bewoner Tineke van Wijk valt het om tien uur 's ochtends inderdaad wel mee met de verkeersdrukte. "Je zou hier eens tussen zeven en negen uur 's ochtends moeten zijn. Gisteren zag ik een automobilist met zeker honderd kilometer per uur een andere auto inhalen."De werkgroep verkeer in het dorp ziet de maximale snelheid van 50 km/u dan ook graag verlaagd naar 30 km/u en buiten de bebouwde kom van 80 naar 60 km/u.Raadsleden van de gemeente Borger Odoorn moeten binnenkort stemmen over een algemeen plan voor het verkeer in de gemeente en de werkgroep hoopt dat ze de raadsleden overtuigd heeft.