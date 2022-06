Britse 'Bobbies' helpen agenten in Assen opnieuw handje

Niet alleen de gewone, Nederlandse politiepetten zijn de aankomende dagen in TT-stad Assen te zien, maar ook de bolle helmen van collega-agenten uit het Britse Nottingham. De 'Bobbies' zijn terug.

"The Bobbies are back in town", omschrijft burgemeester van Assen Marco Out nog beter. Hij is blij met de komst van de drie agenten uit Nottingham. "Ze komen onze agenten ondersteunen."

In 2005 wisselden Assen en Nottingham voor het eerst agenten uit. "Hier worden we 'Bobbies' genoemd. In eigen land heten we gewoon 'cops'", zegt Vanessa Wightman lachend. Zij is een van de drie uitgewisselde agenten. "We praten met elkaar over veiligheid van burgers tijdens grote evenementen en ook controle van verkeer."