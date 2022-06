Ruimte voor horeca, ecolodges en kano’s in zuidbuffer Bargerveen

De herinrichting van het Bargerveen ging in 2015 van start met als voornaamste doel het voorkomen van het weglekken van water uit het gebied. Het Bargerveen wordt met uitdroging bedreigd met als gevolg inklinking van het unieke hoogveen in het gebied.

Net zoals bij de buffer in Weiteveen (waarbij de aanleg van de buffer gepaard ging met de komst van horeca en de grootste schaapskooi van Nederland) is het de bedoeling om ook bij Nieuw-Schoonebeek het nuttige met het aangename te verenigen. Dus geen saaie bak met water, maar een omgeving waar zowel de natuurliefhebber als de recreant aan zijn trekken komt.

Dus komt er ook ruimte voor initiatieven voor die laatste groep in het stukje nieuwe natuur. Pluimers: "In de zuidwesthoek van de buffer is hiervoor anderhalf hectare aangewezen. Wat er daadwerkelijk gaat komen is afhankelijk van initiatieven van buiten. Maar je zou kunnen denken aan horeca of een soort toegangspoort tot het gebied."

Al eerder werden er initiatieven bij Prolander aangereikt voor wat betreft de recreatieve invulling. Onder meer horeca met een strandje, een natuureducatiecentrum en een survivalpark met klimbos en kano's werden al eens benoemd. Maar ook de aanleg van een minicamping of blokhutten werd gesuggereerd. Aan dat laatste wordt enigszins ruimte geboden. Aan de oostkant van de buffer is er de aanleg van acht tot tien ecolodges.

Stoutjesdijk: "Dit deel van de bufferzone is het minst nat, terwijl de stilte er het grootst is. Daar heb je echt het alleen-op-de-wereldgevoel." Kleinschaligheid staat voorop. Stoutjesdijk: "Er komt dus geen omvangrijk park. De accommodaties kennen verder geen voorzieningen zoals gas of stroom en zijn alleen te voet of per kano bereikbaar. Het is niet de bedoeling dat je er met je auto en je rolkoffertje naartoe gaat."