Moi, chauffeur! Aflevering 1: Melkboer Bert Schutrups rijdt een oude SRV-wagen

Als chauffeur van zijn karakteristieke SRV-wagen, toerend naar de volgende klant, realiseert de chauffeur zich dat zijn beroep steeds meer in de vergetelheid raakt. "Dat het vak wat uitsterft, vind ik heel erg zonde en jammer. Het is een prachtig beroep, je wordt gewaardeerd en helpt mensen. Het is ook een beetje en onderschat beroep, want het is heel belangrijk dat er één gezicht is, één aanspreekpunt. Als dat langzaam verdwijnt, dan is dat heel jammer. Een stukje leefbaarheid dat weer weg is."