Leerlingen uit Hoogeveen varen Elfstedentocht met zonneboot

Met een zonneboot de Elfstedentocht afleggen. Zes leerlingen van het Roelof van Echten College uit Hoogeveen hebben er maandenlang naartoe gewerkt. Deze week mogen ze eindelijk varen en dat doen ze tijdens de Ultimate Solar Boat Challenge.

De gehele tocht leggen de leerlingen in vijf etappes af. "Vandaag gaan we van Franeker naar Birdaard", vertelt deelnemer Erik Wierenga. "In eerste instantie zouden we tot Dokkum gaan, maar vanwege het slechte weer heeft de organisatie besloten eerder te stoppen. Aan mij de eer om door de hel van Noorden te varen."

Bouwpakket

Het is de eerste keer dat ze meedoen, via het vak onderzoek en ontwerpen op school kregen ze te horen over de wedstrijd. "Een supermooi project waar iedereen direct enthousiast over was. We zijn stiekem allemaal een beetje bootfanaten geworden."

Een jaar lang hebben ze gewerkt aan de boot die vaart op zonne-energie. "Het bouwpakket hebben we in november gekregen", vult teamgenoot Joyce Timmermans aan. "Daarna ga je alles in elkaar zetten, schroeven, lijmen. Vervolgens komt er nog een likje verf overheen en moet het hele elektrische systeem er nog in."

Timmersmans is dus maar al te blij dat de boot blijft drijven. "Dat is natuurlijk geweldig", lacht ze. "Het zou echt vreselijk zijn geweest als we het water op gingen en dat de boot vervolgens zinkt. Dan was alle moeite voor niets geweest."