Doelpuntrijke zeges voor kampioen HZVV en Noordscheschut

HZVV verzekerde zich een week eerder van de titel in 1E. De ploeg van trainer Gert van Duinen won toen op het veld van Broekster Boys (1-2) en sloeg daarmee een onoverbrugbaar gat met nummer twee Oranje Naussau uit Groningen.In de thuiswedstrijd tegen Winsum konden de fans van HZVV al heel snel juichen. Kort na de aftrap tekende Romano Djababoe voor de openingstreffer. Daarmee was de bliksemstart van HZVV nog niet ten einde. In de derde minuut tilde Yoran Popovic de voorsprong naar 2-0.Fabian Stevens zorgde na een kwartier voor het derde doelpunt van de thuisclub. Winsum deed kort voor de pauze iets terug. Vanaf de penaltystip was Wouter Bloem verantwoordelijk voor de 3-1.Ook in de tweede helft scoorde HZVV drie keer. Djababoe, Kelly João en Sander Dzemidzic waren de doelpuntenmakers. Voor Winsum was Gerbrand de Boer na rust trefzeker. HZVV sluit het seizoen volgende week af bij PKC'83.Noordscheschut won evenals HZVV met doelpuntrijke cijfers in de eerste klasse E. De uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde Be Quick Dokkum eindigde in 2-5. Nick Koster (2), Jos Kroezen (2) en Danny Kiekebelt scoorden namens de gasten.In de strijd om de derde periode heeft Noordscheschut een punt achterstand op Balk. De Friezen speelden thuis gelijk tegen PKC'83 (1-1). Noordscheschut neemt het volgende week in een thuiswedstrijd op tegen Oranje Nassau.