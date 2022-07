Meppel moet 2,5 jaar langer wachten op verdieping van vaarweg

Een diepe zucht volgt bij Mark Emmink, directeur van Sethehaven Op- en Overslag, gelegen in de haven van Meppel. Door de vertraging loopt een nieuwbouwproject van zijn bedrijf ook vertraging op. "We zouden een nieuwe loods laten bouwen op ons terrein. Daar had ik deze week de aannemer opdracht voor willen geven. Dat stellen we nu uit."

"Als de plannen uitgesteld worden, is dat een flinke domper", reageert Richard Korteland, burgemeester van Meppel. "Het Meppelerdiep loopt tegen zijn grenzen aan, waardoor schepen niet volledig beladen naar Meppel kunnen varen. Dat is niet wat we willen. Het beperkt de huidige havenbedrijven in hun activiteiten en het is veel minder duurzaam, omdat meer transport over de weg nodig blijft." Die weg slaat Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle, ook in. "We staan voor een circulariteitsopgave. Via het water is echt een schone manier van vervoer, in plaats van al die vrachtwagens."