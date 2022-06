Ondernemers testen weer hun innovaties tijdens het TT Festival

Tijdens het TT Festival testen ondernemers de komende dagen weer allerlei prototypes. Sinds enkele jaren is het festival een plek waar zij hun innovatieve producten kunnen uitproberen.

Dat testen gebeurt onder de vleugel van Innofest, dat actief is op verschillende festivals zoals Oerol en eerder ook Eurosonic Noorderslag en FestiValderAa. Volgens Innofest zijn festivals 'een soort tijdelijke mini-maatschappij'. Want als een innovatie werkt op een festival, werkt zo'n product waarschijnlijk ook in de 'gewone' wereld.

Reanimatiearmband

Dit weekend wordt onder meer een levensreddende reanimatiearmband getest. De armband is een ontwikkeling van SimCPR, een bedrijf dat onlangs nog werd verkozen tot beste startup van Drenthe . "De polsband geeft precies aan met welk ritme de hulpverlener moet reanimeren en hoe diep de borst daarbij moet worden ingedrukt. Dit verbetert de kwaliteit van de hartmassage en geeft hulpverleners meer zelfvertrouwen", schrijft Innofest.

EHBO'ers die actief zijn op het TT Festival gaan de armband testen. Morgen zie je hier overigens meer over bij RTV Drenthe.

Drones voor veilligheid

Een andere innovatie is de inzet van drones om een festival veiliger te maken. Normaal gesproken is er al veel camerabewaking - zo ook bij het TT Festival - maar drones kunnen sneller en gerichter worden ingezet. "Stel, er gebeurt iets, zoals een brand of een opstootje. Dan kunnen drones naar de situatie vliegen en direct de controleruimte van extra beeld voorzien. De ondernemers van OmniDrones Security willen ontdekken wat het publiek en de medewerkers ervaren wanneer er drones boven een gebouw vliegen", aldus Innofest.

Virtual reality

Verder ontwikkelen FestiVR en Indietopia een manier waarop mensen vanuit huis een concert of festival volgen. Dat gebeurt met virtual reality. De komende dagen wordt getest of die apparatuur werkt met WiFi. "In ieder geval de TT NightRide, een optocht van meer dan duizend motoren dwars door het centrum van Assen, wordt gestreamd voor mensen die niet fysiek in de stad kunnen komen."

Bier met een boodschap

Om seksueel geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan, heeft LUST een speciaal biertje bedacht. "Door quotes vanuit hun eigen ervaringen op de etiketten en het voeren van campagnes brengen ze seksuele intimidatie onder de aandacht en maken ze het bespreekbaar." Volgens de organisatie is een op de vier vrouwen slachtoffer van seksueel geweld of misbruik. "Twee derde van de gevallen van seksuele intimidatie gebeurt onder invloed van alcohol."