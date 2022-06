Coevorden eert strijders met eerste veteranenmonument Zuidoost-Drenthe

Het is vandaag veteranendag. Een dag waarop de waardering voor veteranen extra wordt benadrukt, maar ook waar veteranen zich laten zien. "Want normaal gesproken zie je niet aan iemand of hij veteraan is of niet", zegt Leo Haeren, voorzitter van Stichting Veteranen Organisatie Zuidoost-Drenthe.

Op aanvraag van deze stichting heeft gemeente Coevorden een bloemperk geplaatst in het Van Heutszpark. Er zijn bewust alleen witte duizendknopen aangeplant. Deze bloem komt uit de anjerfamilie en de witte anjer staat symbool voor de Nederlandse Veteranen. "Wij willen hiermee de veteranen uit Zuidoost-Drenthe laten weten dat we volledig achter hen staan en hun werk waarderen", zegt wethouder Jeroen Huizing.

Eerste teken van waardering in Zuidoost-Drenthe

De stichting laat weten dat het monument veel voor hen betekent. "In heel regio Zuidoost Drenthe was er tot nu toe niets voor veteranen", vertelt de voorzitter. De oud-militair is blij met de aanleg van het bloemperk en ziet het als een teken van erkenning en waardering voor de mensen die zich ingezet hebben voor de vrijheid.

Er staan nog twee aanvragen uit in Zuidoost-Drenthe, bij de gemeente Emmen en gemeente Borger-Odoorn. Volgende week gaat de stichting in gesprek met gemeente Emmen over waar in Emmen een monument komt. Bij de gemeente Borger-Odoorn is het nog niet tot concrete afspraken gekomen.

Vechten voor (h)erkenning

Haeren, die zelf beroepsmilitair is geweest en een zoon heeft die in voormalig-Joegoslavië heeft gediend, wordt emotioneel wanneer hij vertelt hoeveel veteranendag voor hem betekent.