Qbuzz en Arriva in gesprek met staatssecretaris: 'Afspraken zwart op wit'

Volgens de chauffeurs werpen deze maatregelen zichtbaar vruchten af. "We hebben toen een prioriteitenlijst opgesteld. Zes van de acht punten zijn gehonoreerd. We hebben het gevoel dat we een stuk minder overlast hebben. Het gevoel van veiligheid was echt tot het nulpunt gedaald. Ik denk dat we inmiddels wel kunnen stellen dat dat weer een beetje terug is", zegt chauffeur Dirk Visser uit Exloo.

Visser is pas echt weer 'een blije chauffeur' als de maatregelen zwart op wit staan. "Er waren twintig incidenten per week en dat zijn er nu vier. Als we dit lang genoeg volhouden, is er vanzelf iemand die zijn vinger opsteekt met de mededeling dat de pendelbus en bewaking ook wel een stukje minder kunnen. Maar dan zijn we weer terug bij af."

Daarnaast zijn er nog twee punten van aandacht. De chauffeurs willen graag cameratoezicht bij de halte in Ter Apel en dat er op alle politiebureaus informatie komt waar de asielzoekers naartoe moeten als ze ons land binnenkomen. "Dat is nu vaak onduidelijk. Zorg voor een goede informatievoorziening. Nu krijgen ze op Schiphol vaak een kaartje voor de trein tot aan Emmen. En daar kunnen ze de bus niet mee in."

Minder overlast

De speciale pendeldienst die tussen Emmen en Ter Apel rijdt, zorgt voor minder overlast op het station en in andere buslijnen, omdat de asielzoekers na aankomst met de trein gelijk de bus in kunnen stappen. Hierdoor blijven ze niet op het station rondhangen.

Fred Borger uit Mussel rijdt op de pendeldienst. "In de bus hebben we incidenteel overlast. Het gaat vooral om de mensen die geen kaartje hebben, want die mogen niet mee. We rijden tot kwart voor twee, maar na twaalf uur zijn de boa's weg. En die verkopen ook de kaartjes. En de afspraak is dat ik niemand hier laat staan. Dan rijden ze gratis mee en dat weten ze op den duur."

Daarnaast ziet Borger ook graag dat het mogelijk wordt dat in Ter Apel buskaartjes gekocht kunnen worden. Al deze punten hebben de chauffeurs samen met vakbondsbestuurder Edwin Kuiper bij staatssecretaris Van den Burg onder de aandacht gebracht. "Het was een goed gesprek", aldus Kuiper.

'Chauffeurs moeten veilig hun werk kunnen doen'

"Ik heb gehoord dat de maatregelen echt werken", zegt Van den Burg terwijl hij naar het station loopt voor een rondleiding. "Dat is ook nodig, want chauffeurs moeten goed en veilig hun werk kunnen doen. Er wordt gewerkt aan het cameratoezicht in Ter Apel en aan de informatievoorziening. Dat zijn de laatste dingen waar nog aan gewerkt moet worden. Er zijn zes van de acht maatregelen doorgevoerd. We gaan voor acht van de acht."