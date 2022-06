Pascal Eenkhoorn wint NK op de VAM-berg

Eenkhoorn was in de slotmeters duidelijk te sterk voor Hoole. Kort achter het tweetal werd Taco van der Hoorn derde. "Gaaf, een beetje onverwacht", zei de winnaar meteen na de wedstrijd bij de NOS. De renner uit Genemuiden reed in het verleden voor De Peddelaars uit Hoogeveen en kent de omgeving goed. "Mooi om het af te maken. Er wordt veel naar ons gekeken, nu kunnen we ons overtal uitspelen en dat is dit jaar weer gelukt", doelt hij op de kracht van zijn ploeg Jumbo-Visma.