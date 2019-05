Plein vernoemd naar de 'redder' van de grachten van Meppel

In Meppel is vanmiddag achter het gebouw van Oud Meppel aan de Sluisgracht een plein vernoemd naar Piet de Groot. Het is een eerbetoon aan de architect die bijna in zijn eentje wist te voorkomen dat de historische grachten in Meppel werden gedempt en oude historische gebouwen werden gesloopt.

De gemeenteraad van Meppel besloot in 1971 om de grachten rond het Bleekerseiland te dempen. De grachten moesten plaatsmaken voor parkeerplaatsen voor vierhonderd auto's. En de rest van de grachten moest wijken voor de aanleg van een ringweg. Drijvende kracht achter het idee was burgemeester Eijsink van Meppel.Het dempen van de grachten wekte het afgrijzen van de Meppeler architect Piet de Groot. Hij diende een bezwaarschrift in tegen de plannen. Een boekwerk vol kaarten, tekeningen, teksten en foto's waarin hij waarschuwde voor de vernietiging van het historische Meppel. Maar de gemeenteraad had er geen oog voor en nam op 1 april 1971 de plannen aan.De Groot stapte daarop met zijn bezwaren naar de provincie. Want die moest de bestemmingsplannen ook goedkeuren. En in mei 1972 verklaarde die de bezwaren van de Meppeler architect goeddeels gegrond en blokkeerde de plannen van het Meppeler gemeentebestuur. Voor de provincie was het niet aanvaardbaar dat de grachten en het Bleekerseiland moesten verdwijnen voor de aanleg van parkeerplaatsen.Piet de Groot overleed in 1980. Zijn 94-jarige weduwe Hester de Groot woonde de onthulling bij.