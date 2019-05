Ruud Jalving nieuwe trainer FC Emmen Onder 19

Supporters FC Emmen sluiten seizoen af op 12e plek

Jalving, die in het verleden bij FC Emmen speelde, was de afgelopen vier seizoen hoofdtrainer bij vv Sweel.Jalving zwaait dit seizoen al de scepter over de onder 15 selectie van FC Emmen. Verder volgde hij de cursus TC 1 / UEFA A Youth.In de seizoenen 1992/93, 1993/94 en 1995/96 speelde hij 65 officiële wedstrijden voor FC Emmen. Na het beëindigen van zijn profloopbaan speelde hij nog jaren een prominente rol bij het Asser ACV. Bij Sweel sloot hij zijn voetballoopbaan in 2014 af. Voor zijn grote verdiensten werd Ruud Jalving in datzelfde jaar tot erelid van de club benoemd.Volgens FC Emmen-directeur gaat Casper Goedkoop zijn contract binnenkort met een jaar verlengen. René Grummel zal verhoudingsgewijs minder uren bij de hoofdmacht betrokken zijn. "We gaan meer investeren in de jeugd en daarom willen we dat René zich daar meer op gaat richten, al blijft hij wel gewoon betrokken als assistent bij de hoofdmacht."