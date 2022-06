FestivalderAa behoudt natuurvergunning en kan doorgaan

De natuurvergunning van het FestiValderAa in Schipborg hoeft niet te worden ingetrokken. Vijf inwoners van Schipborg vochten de vergunning aan, maar de rechter veegt hun bezwaren van tafel.

En dus kan het festival in het Drentsche Aa-gebied op 30 juni gewoon van start gaan. De vijf Schipborgers vinden dat het festival schade aan de natuur oplevert en willen dat de provincie Drenthe de vergunning intrekt.

Volgens de rechter zijn de aanvechters van de vergunning en de provincie het eens over het feit dat de kwaliteit van het heidegebied achteruitgaat. Volgens de vijf omwonenden komt dat door het festival, volgens de provincie zijn verdroging en mensen die hun honden uitlaten in het gebied de boosdoener.

De provincie heeft de vergunning afgegeven aan het festival omdat die niet bijdraagt aan verdere verslechtering van het gebied. Mocht de achteruitgang van de natuur wel alleen te stoppen zijn met het intrekken van de vergunning, had de rechter anders besloten. Het vijftal heeft echter onvoldoende duidelijk gemaakt dat het festival zorgt voor verslechtering of verstoring van natuurwaarden.

De maatregelen die genomen worden om schade te voorkomen, geven volgens de rechtbank voldoende bescherming. Met het intrekken van de vergunning had het FestiValderAa niet door kunnen gaan, dat zou echter geen natuurherstel opleveren. De rechter wijst erop dat tijdens de coronajaren, toen het festival niet of op beperkte schaal doorging, niet is gebleken dat er enig herstel heeft plaatsgevonden.