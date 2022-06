Bijna zesduizend bezoekers voor pop-up TT Museum bij RTV Drenthe

Bekende motorcoureurs zoals Boet van Dulmen en Valentino Rossi stonden centraal op de expositie, ook was er aandacht voor de TT Nachten. Looijenga zag ook veel fans uit het zuiden langskomen. Speciaal voor Boet van Dulmen, die tot zijn overlijden in 2021 in Ammerzoden woonde. "Vanochtend om half acht stonden de eersten alweer voor de deur."

Twee keer museum in RTV Drenthe

Het is de tweede keer dat het pop-up museum een plek kreeg in het pand van RTV Drenthe. De eerste keer was vier jaar geleden. Ondanks de grote belangstelling de voorbije twee weken, gelooft Looijenga er niet in dat een permanent museum dat het hele jaar open is, ook echt bestaansrecht heeft. "Mensen zijn nu in de TT-sfeer, dan brengen ze graag een bezoek aan het museum," legt hij uit. "Maar voor langere tijd voorzie ik problemen. Ik denk dat het moeilijk wordt om de rest van het jaar voldoende bezoekers en de exploitatie rond te krijgen."

Plannen voor een permanent TT Museum zijn er overigens wel in de provinciehoofdstad. Daar is de Stichting TT Museum Assen al jaren mee bezig. Er is inmiddels een plan ingediend bij de gemeente en ook een pand is al in beeld, dat is de vroegere bioscoop en later discotheek Diana in de Brinkstraat.