Bijna zesduizend bezoekers voor TT Museum

Het tijdelijke TT-museum in Assen viel bij veel mensen in de smaak. De tentoonstelling in het pand van RTV Drenthe trok in twee weken tijd bijna zesduizend bezoekers. Vandaag was de laatste dag.

"Het was inspannend, maar ik ben blij en tevreden", concludeert Sjoerd Looijenga, conservator van het TT Museum. Twee weken lang was hij iedere dag te vinden tussen de motoren in het atrium van RTV Drenthe. "Ik heb veel mooie verhalen gehoord, en er kwamen ook veel mensen langs met tassen vol spullen voor de expositie."

In het museum stonden oud-motorcoureurs Boet van Dulmen, Valentino Rossi en de TT-nacht centraal. Looijenga zag veel fans uit het zuiden langskomen. Speciaal voor Boet van Dulmen die tot zijn overlijden in 2021 in Ammerzoden woonde. "Vanochtend om half acht stonden de eersten alweer voor de deur."

Het is de tweede keer dat het pop-up museum een plek kreeg in het pand van RTV Drenthe. Ondanks de grote belangstelling ziet Looijenga een permanente locatie niet zitten. "Mensen zijn nu in de TT-sfeer, dan brengen ze graag een bezoek aan het museum," legt hij uit. "Maar voor langere tijd voorzie ik problemen. Ik denk dat het moeilijk wordt om de rest van het jaar voldoende bezoekers en de exploitatie rond te krijgen."