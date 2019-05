Theatertour Letter voor Letter gaat Drentse grens over

Het programma om laaggeletterden enthousiast te maken om te gaan leren lezen en schrijven was vorig jaar in Drenthe een groot succes. Karst en Smit traden met het programma van Nederlandse liedjes op in zeven Drentse theaters. In november gaf Karst ook een optreden in een van de gevangenissen in Veenhuizen Projectleider Jetze Dam van De Nieuwe Kolk in Assen zette het programma op in samenwerking met Drentse bibliotheken, taalhuizen en theaters. "Het resultaat hiervan sprak de Provincie Overijssel zo aan dat het netwerk van Overijsselse bibliotheken het project heeft overgenomen", aldus Dam.Komende dinsdag is de eerste voorstelling te zien in theater De Meenthe in Steenwijk en na de zomer in elf andere theaters in Overijssel, waaronder in Hardenberg, Zwolle, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.Het wordt vooral een vrolijke avond voor muziekliefhebbers, zegt zanger René Karst tegen RTV Oost , maar wel met een boodschap: "We laten zien dat je je nergens voor hoeft te schamen en dat er overal hulp is. Als je dan over die drempel bent gegaan en je kunt je kleinkinderen voorlezen, is dat het mooiste wat er is."