Boeren strikken oud-motorcoureur Hartog voor protest bij TT

Willem Vossenbeld uit Coevorden is betrokken bij de publieksvriendelijke actie bij het circuit: "We zijn heel erg verontrust over het stikstofbeleid. We delen melk uit en daarmee proberen we mensen duidelijk te maken dat als de huidige plannen doorgaan, dat dit de laatste melk uit Nederland is. Dan moeten we het uit uit China halen bijvoorbeeld. Als mensen dat gaan snappen, hopen we dat ze anders gaan stemmen."