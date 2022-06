Proef met reanimatiepolsband tijdens TT

Het kan plotseling gebeuren dat je als kersverse EHBO-er iemand een hartmassage moet geven. Sinds kort is daar een handig hulpmiddel voor. Een polsbandje dat instructies geeft. De SimCPR is ontwikkeld door Harry Palsma uit Roden. Tijdens de TT worden de bandjes voor het eerst uitgeprobeerd.

Via twee LED-lampjes geeft de polsband feedback over de diepte en het tempo van de hartmassage. "Mensen zijn vaak bang te diep te drukken en de ribben te breken", legt Harry Palsma uit. "Als hulpverleners te voorzichtig zijn kan de overlevingskans van het slachtoffer afnemen." Een ingebouwde versnellingsmeter analyseert de bewegingen en berekent hoe diep er wordt gedrukt.

De polsband heeft een groen en rood lampje. Als de reanimatie optimaal wordt uitgevoerd gaat het groene lampje branden en anders blijft het lampje op rood staan. Danny van Dorst, EHBO-coördinator tijdens de TT, is blij met de innovatie. "Het geeft wel extra zekerheid. Wat lastig is met oefenen op een pop is dat je niet goed weet of je diep genoeg gaat."