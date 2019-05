De argusvlinder lijkt nu echt verdwenen uit Drenthe

Een tiental leden van de Vlinderwerkgroep Drenthe zocht gisteren systematisch plekken af waar de vlinders een aantal jaren geleden nog gezien waren. Dat gebeurde in het kader van het Telweekend Argusvlnder, dat wordt georganiseerd door De Vlinderstichting en Waarneming.nl.Leden van de werkgroep zochten onder meer langs het riviertje De Runde. Bloemen genoeg en er werden ook allerlei vlinders gezien, zoals de zeldzame bruine vuurvlinder, maar geen enkele argusvlinder.De soort was zo'n vijftien geleden nog heel gewoon in onze provincie. De precieze oorzaak van het verdwijnen van de vlinder is niet bekend. Argusvlinders houden van voedselrijke bermen en die zijn er genoeg in Drenthe.De soort is overigens niet alleen uit Drenthe verdwenen, ook op veel andere plekken in ons land is hij heel zeldzaam geworden.