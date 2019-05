Ondernemen in Drenthe: De kleinste kruidenier van Nederland

“We hebben dit huis destijds gekocht en het is een symmetrisch huis” verklaart Henk Smit de winkel. “Dit vertrek was over. Daarom zijn we maar een winkel begonnen. Zo is het echt gegaan.”Smit verdient de kost met het verkopen van brood. In Ruinerwold was er geen bakker en daar heeft hij gebruik van gemaakt. Door brood in te kopen bij een bakker in Staphorst en dat te verkopen in Ruinerwold, heeft de winkel bestaansrecht. Smit was ook een van de eersten bij wie klanten online brood kunnen bestellen.De winkel heet Opoes Erfenis, maar dat scheelde niet veel. “Als ik alles van tevoren geweten had, dan had ik de winkel Geert Puntzak genoemd. We hadden vroeger een kruidenier hier op het dorp en die noemden ze Geert Puntzak. Die had net zo’n winkel. Maar wij waren al Opoes Erfenis, dus ik heb het maar zo gelaten.”“We hebben al van alles gedaan. We hebben al eens een Tupperware party georganiseerd voor alleen mannen bij het café hiernaast. Dat was ook geweldig”, vertelt Smit. Daarnaast kennen velen hem nog van zijn stunt met de Boerenlucht. Het plattelandsgeurtje in een flesje wat hij uitbracht. “Ik dacht: hoe moet ik het nou voor mekaar zien te krijgen dat met niet al te veel geld, iedereen in Nederland weet dat Opoes Erfenis bestaat? Daarvoor hebben we toen de Boerenlucht in de wereld gebracht."“Je ziet het bijna nergens meer hè”, doelt Smit op zijn kruidenierszaak. “We zijn ook niet gesubsidieerd of zo, we verdienen gewoon ons eigen geld hier. Dus dit is best wel uniek denk ik.”