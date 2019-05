Man met 'shotgun' naar feesttent in Roswinkel

De politie kreeg rond één uur een melding dat er een man was gezien met een 'lang wapen'. Gehuld in zware veiligheidsvesten gingen agenten richting de feesttent.Bij de tent is een 29-jarige man aangehouden uit de gemeente Emmen. De 55 centimeter lange shotgun die hij bij zich had, bleek niet van echt te onderscheiden. Daarnaast had de man ook een stroomstootwapen bij zich. Beide zijn in beslag genomen.Waarom de man de (nep)wapens bij zich had, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog.