Assenaar (75) hoort twintig maanden celstraf eisen voor ontucht met kleindochter (6)

Tegen een 75-jarige man uit Assen is twintig maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist voor het bezit van kinderporno én voor ontucht met zijn kleindochter. "Maar dan moet hij zich wél laten behandelen", zei de officier van justitie.

Vanaf mei 2020 tot januari vorig jaar zou de Assenaar zich schuldig hebben gemaakt aan ontuchtige handelingen met zijn toen zesjarige kleindochter. Zo eens per maand logeerde het meisje bij haar grootouders. Ze sliep dan regelmatig bij opa in bed, als oma op een andere kamer sliep.

Roder ontuchtzaak

Het meisje was na nieuws over een geruchtmakende Roder ontuchtzaak in 2020 door haar moeder gewaarschuwd over mensen die haar niet zomaar ergens mochten aanraken. In die bewuste zedenzaak had een man uit Roden een vierjarig kind misbruikt.

Na de woorden van haar moeder had het kind uitlatingen gedaan over haar opa. Hij zou haar meer dan eens hebben gevraagd of ze aan zijn geslachtsdeel wilde zitten. In kindertaal vertelde ze over wat opa bij haar deed en dat dit zeer deed. Ook had hij haar 'mensenplaatjes' laten zien op zijn computer.

'Per ongeluk'

Daarop volgde een melding bij de politie. De grootvader ontkende de aantijgingen grotendeels, ook op zitting. Wel gaf hij toe dat het kind weleens 'per ongeluk' porno op zijn computer had gezien. Een aantal afbeeldingen met kinderporno grafisch materiaal werden ook bij de man aangetroffen.

Het meisje had met haar lappenpopje gespeeld als ze bij hem in bed lag, méér was er niet gebeurd. "We hadden gewoon een innige band, maar ze fantaseert wél", zei hij.

'Oversekst'

Volgens familieleden is de man 'oversekst' te noemen. Hij zou in het verleden vaker grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. In beschonken toestand drukte hij eens zijn geslachtsdeel in de hand van zijn schoondochter.

Kort voor de bewuste melding bij de politie had de Assenaar aan de ouders van het meisje gevraagd of het kind een weekendje mocht komen logeren. Uitgerekend dat weekend was zijn vrouw niet thuis.