Erepenning voor muziekvereniging Amoroso uit Roswinkel

Vanaf het moment van oprichting zijn Amoroso en Roswinkel innig verbonden. Amoroso is, vaak onder haar Drentse naam 'Roswinkeler Bloaskapel', aanwezig bij elk evenement dat van belang is voor het dorpsleven, de school en de andere verenigingen. Dat varieert van de Koningsdag en de Koningsspelen tot de intocht van Sinterklaas en het begeleiden van de kerstmusical en de kerstnachtdienst. Dit samenspel heeft grote waarde voor het dorp Roswinkel, maar ook voor de gemeente Emmen.

Amoroso kent sinds 2019 een eigen jeugdorkest met 9 jeugdleden. Hierdoor is het bestuur ervan overtuigd dat de vereniging ook in de toekomst een verbindende rol zal blijven spelen. Bovendien heeft men oog voor verenigingen in de buurt, waar men op muziekgebied mee samenwerkt.