Veerkrachtig Asser Boys verlaat laatste plaats

In het eerste half uur vertikte Asser Boys op voorsprong te komen. Zo had spits Martijn Vos zijn vizier niet op scherp. De aanvaller zag van dichtbij een inzet over gaan.Aan de overkant deed Dzenan Sarkinovic de thuisploeg twee keer pijn. In de omschakeling prikte hij de 0-1 tegen het net. Vlak voor het rustsignaal omspeelde Sarkinovic de defensie van Asser Boys en verdubbelde met een droge knal van afstand de score (0-2).Na de pauze klopte de thuisploeg in het blauw-wit op de deur. Terwijl concurrent SC Erica met 3-0 achterstond tegen koploper Dalfsen maakte Asser Boys de aansluitingstreffer. Na doorzetten van Nick Modderman gaf verdediger van FC Assen Leon van Broekhoven het onfortuinlijke en laatste zetje.Een nieuwe eigen goal van FC Assen betekende de gelijkmaker. Camiel Sewuster wilde terug koppen, maar zag zijn inzet in de verre hoek verdwijnen. Vijf minuten voor tijd maakte Rick Abbas het feest bij Asser Boys compleet, door een vrije trap van Modderman kundig binnen te knikken.Door de winstpartij verlaat Asser Boys de laatste plaats. SC Erica , dat uiteindelijk met 3-1 boog voor Dalfsen, is de nieuwe hekkensluiter in de tweede klasse L. Het gestruikelde FC Assen staat met negentien punten twaalfde en stevent af op de nacompetitie.Tijdens de laatste speelronde gaat Asser Boys op bezoek bij Dedemsvaart. Rodelantaarndrager SC Erica, dat twee punten minder heeft, ontvangt Emmeloord. Voor FC Assen moet tegen hoogvlieger Stadskanaal op puntenjacht om over Zuidwolde heen te gaan.