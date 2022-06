Pech bij TT? ANWB zorgt ervoor dat elke TT-ganger vanavond thuiskomt

De mensen die zich 's ochtends al melden met pech worden eerst naar de baan gestuurd. Dat is bewust, vertelt teammanager Maarten Sparnaaij. "Onze mensen zijn nu nog bezig om iedereen veilig op het circuit te krijgen, dus dan moeten de mensen met pech eerst een tijdje wachten voor er een monteur aankomt. Daardoor missen ze misschien wel de race en dat is zonde." Na de race staan alle monteurs paraat om de pechgevallen weer op de weg te krijgen. "We gaan dan met de mensen mee naar hun voertuig en lossen het probleem op."

Vandaag hoef je geen lid te zijn om geholpen te worden door de ANWB. "Nee hoor, vandaag is het onze missie om iedereen weer op de weg te krijgen. Dus als we je slot moeten doorslijpen en je bent geen lid doen we daar echt niet moeilijk over", aldus Sparnaaij. Is je motor of auto echt zo stuk dat-ie afgesleept moet worden, dan kun je ter plekke lid worden en wordt het voor je geregeld.

Dagje uit

Voor de TT-gangers is dit natuurlijk een leuk dagje of zelfs weekendje uit, maar dat geldt ook voor de monteurs. "Ja dit is toch even iets anders dan de dagelijkse sleur. En iedereen is blij en vrolijk. Super om te doen", vertelt monteur Adriaan Autsema. Die meteen ook een paar tips heeft voor volgend jaar. "Kom je nou in de file terecht, draai dan je lampen uit om de accu te sparen. En zorg dat je boven de tweeduizend toeren blijft, dan blijft je accu vol. Ook zien we dat mensen hun motor parkeren en per ongeluk het parkeerlicht aanzetten, dan is je accu na een uurtje leeg. Goed uitzetten dus."

En dan als laatste het sleuteltje van je slot. "Berg die alsjeblieft op in je portemonnee. We zien te vaak dat mensen 'm in de broekzak stoppen, dan gaan ze zitten en valt-ie eruit."