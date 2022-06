TT Festival kijkt terug op drie goede dagen: 'Heel veel geluk gehad'

"Het verliep super. Het was enorm gezellig. De sfeer was goed en er waren heel weinig incidenten. Dat is toch wel opvallend." Zo kijkt Sander ten Bosch, festivaldirecteur, terug op drie dagen TT Festival.

Hij noemt het opvallend, omdat hij na twee coronajaren niet wist hoe het festivalland er uit zal zien. Zijn conclusie is dat het festivallandschap heel gemoedelijk is. "Er waren een paar incidenten, maar dat ging nergens over."

Geluk

Er is Sander ten Bosch nog wat opgevallen. Dat het festival wel héél veel geluk heeft gehad. "Volgens mij hebben we niet eerder zo veel geluk gehad." Hij heeft het over het weer. "Vrijdagavond zouden we regen hebben. Zaterdagavond zouden we regen hebben. Het is hartstikke mooi weer geweest."

Misschien zelfs iets te mooi weer. "Door de hitte kwam het donderdag allemaal wat later op gang. Maar dat weet je. Dan blijven mensen langer in de tuin zitten. Als je wandelt, begin je dan al te zweten. Maar die hitte is allemaal maar peanuts bij de onweer die we zouden krijgen."

En met mooi weer trekken er ook voldoende mensen naar de stad. 40.000 bezoekers op donderdag, 75.000 bezoekers op vrijdag en 80.000 bezoekers gisteren. De politie kon niet vertellen of die 80.000 bezoekers zich gisteravond allemaal netjes hebben gedragen. De politie wil niets vertellen over incidenten gisteravond.