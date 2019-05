Eelde viert feest na titel Actief

Actief is de nieuwe kampioen in de 4e klasse C. De ploeg uit Eelde won zelf met 5-0 op bezoek bij Eenrum, maar was daarnaast afhankelijk van het resultaat van TLC uit Leek. Die ploeg verloor met 2-0 bij FVV en daarmee was de titel een feit.

Actief kwam met een voorsprong van twee punten op TLC naar Eenrum afgereisd. Daar werd met vijf treffers vakkundig met de tegenstander afgerekend. Laurens Timmer (2x) Ennio Jansen, Jordi Slijfer en Jannes Boer tekenden voor de doelpunten.TLC kwam in actie tegen de nummer drie FVV uit Hoogezand. "De trainer van FVV had ons al beloofd dat ze er vol op zouden gaan en dat is gebeurd," stelt Actief-trainer Peter Slijfer. FVV trok in 2-0 aan het langste eind en drukte daarmee alle titelaspiraties van TLC de kop in.Door de nederlaag van TLC is het onderlinge verschil opgelopen naar vijf punten en met nog één speelronde te gaan is Actief niet meer te achterhalen en daarmee kampioen van de 4e klasse C.Eenmaal terug in Eelde werd de ploeg feestelijk ontvangen. "We kwamen toeterend het dorp binnen en bij het sportcomplex werden we ontvangen door feestvierende supporters en vuurwerk. Ook de biertappen stonden al open!" aldus Slijfer. Volgend weekend is het grote feest als de ploeg op eigen veld de laatste wedstrijd van het seizoen speelt tegen Bakkeveen.Met de titel promoveert Actief weer naar de 3e klasse, waaruit de ploeg een jaar eerder nog degradeerde.