De Week van Drenthe: Boerenboosheid en kazerneplannen

Het coronavirus steekt weer steeds vaker de kop op, het aantal vastgesteld besmettingen in Nederland is aan en opmars bezig. Geen reden tot ongerustheid voorlopig in de Drentse zorginstellingen. Wel zijn er zorgen voor de langere termijn. De druk op de zorg is nog steeds hoog en vakantiekrachten, die kunnen bijspringen, zijn nauwelijks te krijgen.

In Emmen was er vrijdag juist optimisme over de toekomst. Het eerste waterstofvulpunt voor bussen en vrachtwagens werd in gebruik genomen, het eerste openbaar toegankelijke punt in Nederland. "Met 32 bussen in Groningen en Drenthe hebben we nu de grootste waterstofvloot in Nederland en daar mogen we trots op zijn. Mobiliteit is de aanjager van waterstofeconomie. Daarbij is vaste afname noodzakelijk", zegt Michel van der Mark van Qbuzz.