Auto belandt op de kop bij Coevorden, vrouw gewond naar ziekenhuis

Bij een auto-ongeluk op de N34 bij Coevorden is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. De auto raakte van de weg en belandde op de kop in de berm.

Het ging mis op de provinciale weg ter hoogte van Klooster, bij de provinciegrens met Overijssel. De auto kwam vanuit Coevorden en schoot van het viaduct en kantelde in het talud. Een traumahelikopter kwam ter plekke voor medische assistentie, een inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.