Luister hier naar alle afleveringen van de podcast ValenTTino

Ga er eens lekker voor zitten en zet de podcast over Valentino Rossi aan.

Wat maakte Rossi zo'n succesvolle coureur en waarom lag de baan in Assen hem zo goed? En wat maakte hem zo populair op het Drentse circuit? In de podcast ValenTTino zoekt RTV Drenthe het antwoord op die vragen. In de vijf afleveringen komen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur.