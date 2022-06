Monique en Barry beginnen aan pelgrimstocht: 'Een echte kerel loopt naar Jeruzalem'

Het is een lang gekoesterde wens van Barry Gepken. "Ik heb wel eens voor de gek gezegd: 'Als je een echte kerel bent loop je naar Jeruzalem'. Dat proberen we nu te doen." Vier jaar geleden liepen Monique, Barry en hond Maurice al eens naar Rome. Die tocht hebben ze als heel intens beleefd. "Het is echt bezinning," vertelt Gepken. "Je loopt je kop leeg, je overdenkt zaken waar je anders niet aan toekomt. Je loopt door de natuur en merkt dingen op die anders niet binnenkomen."

Voor hun tocht werd het drietal gezegend door pastoor Stiekema in Emmen. Dat was een belangrijk moment voor Barry en Monique. "We zijn gelovig en een pelgrimage is toch vanuit de kerk ontstaan," zegt Gepken. "Het is mooi dat de pastoor ons heeft gezegend en alle mensen je vervolgens alle goeds wensen op je reis. Nu kunnen we op pad."