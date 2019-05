Achilles 1894 in allerlaatste thuiswedstrijd te sterk voor Alcides

De zondagploeg van Achilles 1894 heeft de allerlaatste thuiswedstrijd in de clubgeschiedenis gewonnen. In Assen eindigde het Drentse onderonsje met Alcides in de hoofdklasse A in 3-2.

Achilles 1894 zit diep in de financiële problemen en zal na dit seizoen stoppen met prestatievoetbal op zondag. "Voor veel mensen is dit een droevige dag. Na vandaag stopt 125 jaar historie van Achilles in Assen", beseft trainer Paul Weerman. "Dat is een rare gewaarwording."Achilles 1894 nam in de eerste helft tegen Alcides een 2-0 voorsprong. Ids Hannema en Stan Haanstra waren trefzeker. Na de hervatting werd het zelfs 3-0 dankzij een goal van Rick Wiersma. Alcides mocht door doelpunten van Peter Fokke en Jermain Wobbes in de slotfase nog hopen op een puntje, maar de 3-3 viel uiteindelijk niet."Ik moet mijn spelers een groot compliment geven", zegt Weerman. "Ze weten al elf wedstrijden voor het einde dat we niet verder gaan met deze ploeg. En toch blijven ze volop energie geven. Daar heb ik veel bewondering voor. Voor de spelers is het heel mooi dat we deze wedstrijd hebben gewonnen."De laatste wedstrijd van de zondagploeg van Achilles 1894 staat over een week op het programma. De Assenaren gaan dan op bezoek bij DEM. De koploper uit Beverwijk heeft momenteel een puntje voorsprong op nummer twee Hoogeveen."Voor veel jongens zal het een emotionele wedstrijd worden", verwacht Weerman. "Iedereen bij Achilles 1894 zal het een plekje moeten geven. Het is triest voor de club, maar we moeten het ook niet overdrijven. Er zijn belangrijkere dingen in het leven."