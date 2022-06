TT-voorzitter Arjan Bos: 'Wat hebben we dit gemist met z'n allen'

TT Circuit-voorzitter Arjan Bos is blij met de 91e TT die vandaag verreden werd. "Wat hebben we dit toch gemist met z'n allen", reageert hij.

Ook over de bezoekersaantallen is hij te spreken. "Ik ben blij dat we het niveau van 2018 en 2019 weer hebben gehaald, want dat waren topjaren. En als je na twee covid-jaren weer soortgelijke aantallen haalt, mag je alleen maar heel tevreden zijn." Overigens was de racedag met zo'n 104.000 bezoekers niet helemaal uitverkocht. "Maar we zaten er tegenaan."